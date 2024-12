Tg24.sky.it - Violenza sessuale su una 21enne, arrestato titolare di una palestra nel Messinese

Ildi unadi Sant' Agata di Militello, nel, è statodalla polizia di Stato peraggravata. La vittima sarebbe unache frequentava la. All'indagato, un uomo di 65 anni, è stato contestato anche il reato di esercizio abusivo della professione di massaggiatore fisioterapista. È stata la donna, a novembre, a denunciare l'uomo sostenendo di avere subito "pesanti atti sessuali dal gestore della, che, fra l'altro, si professava massaggiatore-fisioterapista".Decisiva la registrazione della ragazzaLa giovane, sotto choc, non era stata in grado di reagire immediatamente e solo dopo qualche giorno, anche confortata dai parenti, aveva deciso di incontrare nuovamente l'uomo, anche al fine di chiedergli spiegazioni sul comportamento tenuto; in quell'occasione ne aveva registratole dichiarazioni a sua insaputa.