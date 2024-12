Puntomagazine.it - Villaricca: furti su auto. I Carabinieri arrestano due cugini

Furto su: due giovani arrestati grazie alla denuncia e alle indagini deiTrafelato, un 40enne si presenta in caserma e denuncia che, tornato alla suadopo aver preso un caffè in un bar di, ha trovato il lunotto posteriore destro infranto. L’è stata forzata e il suo zaino è sparito. Dentro c’erano carte di pagamento, il suo i-phone e gli airpods.Dopo la denuncia, idella Stazione di Qualiano si attivano immediatamente, raggiungono il bar ed esaminano le telecamere.Vedono che un individuo con abiti scuri scende da una Ford c-max guidata da un complice.Diramano le ricerche dell’.Nel frattempo, con la collaborazione del denunciante che fornisce i movimenti della propria carta di credito, riscontrano che i malviventi stanno spendendo i suoi risparmi in un cash-and-carry di via San Francesco a Patria.