Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 20 | 10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente in apertura di giornale Stati Uniti ed Israele dietro le violenze dice la guida Suprema dell’Iran il leader dei ribelli afferma che non ci sarà Amnistia per i torturatori dei detenuti del regime di Assad la bandiera Zia ti sta accanto colore con le tre stelle della nuova Siria la riunione del nuovo governo della notte ancora Raid di Israele morto un dodicenne in un attentato a Gerusalemme a Damasco riaprono banche negozi blinken in Giordania e tu venerdì 17 dei leader dopo il colloquio con Trump ha il premier ungherese orban ha un’ora al telefono con Putin abbiamo proposto la tregua Natale no dell’Ucraina il Cremlino scrive dagli Stati Uniti ancora nessuna proposta concreta aiuti biden prolunga l’agonia di Kiev pirati zielinski Spero che a orban non chiami anche a San Grato a Trump e ha molti leader Ue con cui lavoriamo la pace sul campo di battaglia la situazione si per il comandante delle Forze Armate ucraine sono necessarie decisioni non convenzionali toonitalia Salvini chiede nuove regole sugli scioperi in diritto costituzionale ma con questo governo siamo già arrivati a 1000 scioperi dice la legge non funziona più immediata la replica del segretario generale della CISL Luigi sbarra le norme sullo sciopero sono già codificati condivise non si possono cancellare con un atto unilaterale da parte di un ministro di un governo funzione Intanto se lo stop dei trasporti di domani e su quello degli NCC a cui aderisce anche Uber accordo il Ministero sul contratto di 110 mila lavoratori del trasporto pubblico locale del Senato approvata la nuova legge sul lavoro la cronaca la Procura di Prato Indaga sulla manutenzione straordinaria in corso nel deposito Eni di Calenzano al momento dell’esplosione che ha provocato 5 morti e 23 feriti di cui due molto il PM scrive con tutto accelerata un operatore annotato un’anomalia e ha dato l’allarme l’impianto è sotto sequestro per svolgere le indagini tecniche necessarie a stabilire le cause dello scoppio tutta l’attività resterà ferma per il necessario Scusa il sabotaggio fascicolo aperto per omicidio colposo plurimo crollo doloso di costruzione o altri didattiche rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro la Toscana si ferma per le vittime Cilento promozioni davanti al deposito bandiera a mezz’asta e lutto regionale sindacati in piazza spostiamoci in Corea del sud è il presidente Ion in un nuovo messaggio televisiva la nazione ha difeso il suo decreto di legge marziale come governa negato le accuse di ribellione il mio tentativo di legge marziale non può configurarsi come Insurrezione si tratta di un atto dell’ amministrazione governativa e non è soggetta alle zampe in giudiziaria fermato io in vista della nuova adozione in mente che le opposizioni guidati dal Partito Democratico si apprestano a presentare in Parlamento le opposizioni paralizzano gli affari di stato alcun abuso di impeachment in Parlamento ha rincarato io portiamo Pagina 4 minorenni Sono stati Fermati dalla polizia Caserta avrebbero preso di mira senza alcun apparente motivo puritani origini extracomunitarie aggredendoli con violenza fino al tentativo di omicidio di una delle vittime un ragazzo egiziano colpito con almeno 12 coltellate non ho provocato gravi regione di un polmoni al cuore la violenta aggressione avvenuta a ottobre centro cittadino di Castelvolturno di chiusura la procura svedese ha dichiarato di avere chiuso l’indagine Su presunti stupri e violenze sessuali contro la stella del calcio francese in vape affermando che non c’erano prove sufficienti la mia valutazione è che le prove non sono sufficienti per procedere l’indagine quindi chiusa dichiarato il procuratore in una dichiarazione che prevenzione per nome ma che sottolinea che non gli è stato notificato il sospetto di un reato era l’ultima notizia Grazie per averci seguito rinuncio torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa