Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sciopero generale proclamato per domani venerdì 13 dicembre dei sindacati di base trasporti sanità scuola divertiti settori coinvolti nella mobilitazione a posto Sono in corso però ci combattimenti tra le terzi rustico in ucraino la ferma il capo dell’esercito di Chi è Alexander selkirk in un aggiornamento sulla sua pagina Facebook dobbiamo prendere decisioni non standard per aumentare la resistenza della Difesa distruggere più efficacemente gli occupanti scrive stinchi si stanno lanciando in avanti tutte le forze disponibili cercando di sfondare le difese delle nostre truppe i soldati ucraini stanno dimostrando una straordinaria infliggono perdite significative al nemico sempre più i contorni di un giallo oppure semplicemente come ha detto il tuo avvocato non ci sono prove le prove che all’ultima ora più che altro conferma ci sarebbero pistola impronte che incastrano Luigi Mangione il sospetto Killer del CEO di una stalker Brian Thompson ragazzo chiusini solamente sorvegliato a vista il carcere per fare in Pennsylvania con te tale tradizione è il suo avvocato Tom di chi fa muro ma poi l’annuncio a sorpresa della polizia di New York dice i bossoli trovati a Central Park non sono dello stesso calibro della di mangione la Tunisia condanna fermamente like recensioni stai contro i territori italiani in seguito all’invasione da parte delle entità occupante di carte dei territori siriani situati nella zona cuscinetto delle alture del golan occupate in questo momento eccezionale per la Repubblica Araba siriana e sorella e quanto si legge Testualmente in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Tunisi della Tunisia condanna Inoltre bombardamento azionista della gestante attacchi alle risorse alla ricchezza del popolo siriano nostro fratello precisa questi atti sono un disperato tentativo di trarre vantaggio dalle circostanze speciali che la regione sta attraversando per imporre un nuovo fatto compiuta servizio della politica espansionistica dell’usurpatore conclude la nota Sport Champions Juventus Siviglia finisce 0 a 0 Milan Stella Rossa 1 e Benfica Bologna 0-0 i rossoneri vincono grazie alle Hawaii e avranno il temporaneo pareggio di servi conrado Nice i bianconeri reti nella ripresa con la glicemia Kenny Ne parleremo nelle prossime edizioni per il momento ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento e ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa