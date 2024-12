Ilrestodelcarlino.it - Tra speranza e delusione, l’urlo strozzato in gola del tifo rossoblù alla birreria Amadeus

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 dicembre 2024 - È (quasi) la fine di un sogno. Anche questa sera isi bolognesi non hanno festeggiato un successo nella più grande competizione d’Europa, la Champions League. La vittoria sarebbe stata un’impresa nella tana di una squadra che veniva da una striscia di otto vittorie consecutive in campionato, e in una città, Lisbona, sotto certi aspetti simile a Bologna: entrambe sono città collinari, celebri per la propria tradizione e per il loro legame con la storia; vi è una dinamica vita urbana, e sono tante le somiglianze tra le due università e sul piano della cultura. Quindi, nonostante tutto, il Bologna di Italiano ha giocato in trasferta solo sulla carta. Intanto, a sugellare questo gemellaggio, anche tra isi del Bfc presentiin via Giuseppe Dagnini c’è qualcuno che ha visitato la capitale del Portogallo.