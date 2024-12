Tvzap.it - Teo Mammucari a “Belve”, la famosa lo vede e minaccia vie legali: “Sono rimasta molto offesa”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. L’intervista di Teoha scatenato un vero e proprio putiferio. Non solo perché il conduttore ha lasciato l’intervista e Francesca Fagnani all’improvviso, tra critiche e nervosismo generale. Teoè riuscito a far infuriare anche qualcun altro. Durante l’intervista a, il comico ha fatto una battuta che allashowgirl proprio non è piaciuta tanto che oradi agire per vie. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Uomini e Donne”, in arrivo l’ex vippone del GF: il nome clamorosoLeggi anche: Amadeus, la frecciata a Teoin diretta Tv (VIDEO)Teo, l’uscita infelice a “”Teosin dall’inizio dell’intervista è apparso innervosito. Si è lamentato del fatto che il pubblico in studio stesse al buio e con la Fagnani perché gli dava del lei, mentre per messaggio si davano del tu.