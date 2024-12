Zon.it - Studenti in protesta: “Vogliamo sicurezza e trasparenza all’Università di Salerno”

Coma da Comunicato, ieri, in Piazza Gabriele De Rosa, si è svolta un’assemblea pubblica convocata da Link Fisciano insieme ad altre realtà studentesche, per discutere delle gravi problematiche strutturali che affliggono l’Università di. La mobilitazione segue il recente incidente nel campus, che ha visto la caduta di un albero e il ferimento grave di alcuni.Glichiedono risposte e, denunciando una situazione di abbandono: “Strutture fatiscenti, manutenzione del verde inadeguata e continui crolli rendono pericoloso frequentare il campus. Ci sono tantiche, dopo la notizia dei ragazzi gravemente feriti a seguito della caduta dell’albero, hanno paura di mettere piede nel Campus in giornate con condizioni metereologiche avverse” ha dichiarato Amaranta Avallone, coordinatrice di Link Fisciano.