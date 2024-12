Sport.quotidiano.net - Serie C Vis, via alla prevendita per il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È una favola, è solo fantasia" sarebbero state queste le parole ad inizio stagione di qualsiasi tifoso biancorosso nel vedere la Vis Pesaro in questa posizione di classifica dopo 18 giornate. I 32 punti e il quarto posto in classifica rappresentano infatti l’Isola che non c’è pesarese trasformata in realtà dagli uomini di Stellone. Domenica alle ore 15, tra le mura amiche questa favole è pronta ad arricchirsi di una nuova pagina. Per farlo si dovrà sconfiggere unFuturo reduce da una fondamentale vittoria di misura ai danni del Gubbio. La squadra rossonera che con 16 punti si ritrova immischiata nelle zone caldissime della classifica arriverà a Pesaro affamata di punti salvezza. Attualmente condivide con il Pontedera la terzultima posizione ma è solo ad un punto dcoppia Lucchese e Spal.