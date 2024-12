Rompipallone.it - Serie A: l’agente di Tonali esce allo scoperto

Tra le piste più calde di mercato, quella del ritorno in Italia di Sandro: arrivano le dichiarazioni definitiveE’ passato un po’ di tempo ormai, quasi un anno e mezzo, dal suo addio al Milan, ma l’ambiente rossonero e specialmente i tifosi non hanno mai smesso di pensare a Sandro. Il centrocampista era una autentica colonna della formazione rossonera, in campo come fuori, e rappresentava un valore aggiunto. Perderlo, è stato indubbiamente un brutto colpo.La società, nell’estate 2023, mise a segno sicuramente un grande affare per le cifre della sua cessione, con gli 80 milioni di euro incassati dal Newcastle. Ma la perdita di un simile pilastro della mediana si è avvertita, inutile negarlo. Ed è così che sono state accolte, di recente, con un certo entusiasmo le voci di un suo possibile ritorno.