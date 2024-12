Schoenherr espande Italian Desk in Romania | diventa Italian Hub

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 dic. (askanews) –annuncia l’espansione del proprio, trasformandolo in un innovativoHub. Dopo 15 anni di attività consolidata, la nuova struttura mira a rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle impresee che operano nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale (CEE). Fondato nel 2008 a Bucarest con l’ingresso di Daniele Iacona, oggi a capo dell’Hub, ilsi evolve perre un vero e proprio one-stop shop per gli imprenditorii. La nuova organizzazione combina competenze legali e culturali, offrendo un’assistenza multidisciplinare in tutte le 14 giurisdizioni coperte dallo studio. “Dopo anni di esperienza sul campo, abbiamo riconosciuto la necessità di ampliare i nostri servizi per rispondere meglio alle richieste delle impresee che si affidano a noi per supportarle nel loro sviluppo nell’area CEE”, spiega Daniele Iacona.