Sassofono ed elettronica per il concerto di Caroline Halleck

Oggi alle 18, nella sede della ’Fondazione Sabe per l’arte’ di Ravenna, in via Pascoli 31, ci sarà ildella sassofonista americana, ma residente in Italia,Leigh. Il, dal titolo ’Liminal’, è un’esibizione peredche celebra la versatilità dello strumento musicale, esplorando il mutevole rapporto tra natura, umano e tecnologia. Il programma comprende brani dei compositori Jacob TV, Christopher Cerrone e Wayne Seigel.Leigh(nella foto) si è esibita in numerosi concerti in Italia e all’estero, e ha suonato in occasione di festival prestigiosi tra cui Spoleto Festival dei Due Mondi, Ravenna Festival, Spinacorona Festival, Piccolo Spoleto USA, Lago Maggiore Musica, Festival Novecento e Paesaggi Musicali Toscani, e con organizzazioni quali New Muse Concerts (USA), Amici della Musica (Italia), Associazione Musicale Etnea (Sicilia), Timucua Arts Foundation (USA) e Fondazione Gioventu? Musicale d’Italia.