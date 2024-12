Ilfattoquotidiano.it - Precipita da un grattacielo mentre stava filmando col cellulare: morta Carol Oliveira, calciatrice 22enne brasiliana

Terribile incidente in Brasile., giocatrice di calcio a 5 anni di appena 22 anni, èin seguito alla caduta da undi 25 piani a Balneario Camboriù, nello stato di Santa Caterina. La promessa del futsal brasiliano, negli attimi precedenti al tragico episodio,girando un video dal propriocon suo fratello dall’eliporto per imlare il panorama. Sfortunatamente, la ragazza non ha notato la pericolosa assenza della balaustra,ndo quindi da circa 90 metri d’altezza.A diffondere la notizia della tragica scomparsa è stato il Centro di Tijucas, il club nel quale giocava: “La società in questo triste momento di lutto si augura che Dio accompagni e consoli i cuori della sua famiglia e dei suoi cari”, il messaggio rilasciato dalla società sui propri profili social.