Biccy.it - Patrick Facciolo su Mammucari: “Prima di entrare aveva già deciso”

Leggi su Biccy.it

Sulla decisione di Teodi lasciare lo studio di Belve si è detto e letto di tutto, molti l’hanno criticato, qualcuno ha apprezzato il colpo di scena e ci sono anche dei complottisti che credono che sia tutto studiato a tavolino con Francesca Fagnani (i due meriterebbero l’Oscar). Ieri è intervenuto anche, professionista che analizza la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale dei personaggi pubblici italiani e internazionali.L’analista della comunicazione in un video caricato su TikTok ha dichiarato che secondo lui Teodi abbandonare lo studio di Belve ancoradiha spiegato come mai è arrivato a questa conclusione.: “Da subito ha messo tutto in discussione”.“Teogiàdi abbandonare lo studio di Belveancora die vi spiego perché.