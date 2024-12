Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-BRAGA 3-0: Saud è un’apparizione. Dovbyk perde l’occasione

Leggi su Calciomercato.it

Voti e giudizi del match valido per la sesta giornata della prima fase di Europa League: il terzino arabo mattatore assoluto insieme al capitano PellegriniAbdulhamid (LaPresse) – calciomercato.itSvilar 6Mancini 6,5Hummels 7. Dal 73? Hermoso 6Ndicka 6,5TOP7,5: è nata una stella? Non lo sappiamo, ma intanto questa sera abbiamo visto qualcosa di storico. È stata la sua notte, come, una stella cometa che ha illuminato l’Olimpico con sgasate e giocate decisive. Un gol, ma potevano essere due con un po’ più di agonismo ed egoismo. Un’espulsione procurata. Tutti ai suoi piedi.Koné 7Pisilli 6,5. Dall’85’ Le Fée svZalewski 6,5Soulé 6. Dal 73? El ShaarawyPellegrini 7. Dal 73? Saelemekers 6Dybala 6,5. FLOP Dal 46?5,5: non entra benissimo. Dà una bella palla per Soulé che cestina, poi in generale è un po’ lezioso, poco concreto, non si muove come dovrebbe, pur entrando in una partita ben indirizzata già all’intervallo.