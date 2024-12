Lanazione.it - Ncc: “Semplificare e non penalizzare”. Cna e Confartigianato si appellano al governo

Arezzo, 12 dicembre 2024 – “e non”, sono queste le parole d’ordine delle Associazioni CNA Fita NCC Auto eAuto-Bus/NCC Operator che si schierano unite a difesa della categoria NCC Auto, esprimendo forte preoccupazione per le criticità che stanno penalizzando il settore. Le due associazioni hanno elaborato un ‘manifesto’ dove si segnalano criticità e richieste in modo chiaro e preciso. Il primo elemento di criticità è l’introduzione del foglio di servizio elettronico, un aggravio insostenibile per le imprese del settore. “La misura, contenuta nel Decreto Interministeriale n. 226/2024, non è rispondente agli obiettivi dichiarati di semplificazione e contrasto all’abusivismo – spiegano Casucci e Bassetti, presidenti territoriali rispettivamente diAutobus/NCC Arezzo CNA NCC Arezzo - ma, al contrario rischia invece dipesantemente l’operatività e la competitività delle aziende, soprattutto quelle artigiane e di piccola dimensione trasformandosi in uno strumento di controllo ossessivo e penalizzante”.