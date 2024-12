Sport.quotidiano.net - Mens Sana sconfitta. Cecina fa festa. I biancoverdi pagano l’attacco sterile

7466 BASKET: Parietti, Pedroni 9, Mazic 11, Pistolesi ne, Ticà ne, Bruci 6, Dabo, Saccaggi 14, Pistillo 8, Nannipieri 6, Pistolesi 13, Tintori 7. Allenatore Da Prato.: Tilli, Belli 3, Pannini 6, Ragusa 11, Marrucci 8, Pucci 11, Sabia ne, Maghelline, Prosperanti ne, Prosek 13, Tognazzi 14. Allenatore Betti. Arbitri: Posarelli e Vozzella. Parziali: 15-13, 36-29, 60-43.– Brusco stop per la ‘Note di Siena’che escedal parquet didopo 40 minuti condizionati da un serataccia, non la prima dell’ultimo periodo, in attacco. Salvaguardata la differenza canestri (all’andata era finita 79-56) ma inon sono riusciti a ripetere la bella prova di pochi giorni prima contro Legnaia. Primo tempo subito complicato per i ragazzi di Betti che in attacco non riescono a trovare il canestro con continuità nonostante alcuni buoni gioco d’attacco e soprattutto diversi tiri aperti falliti che fiaccano morale e concentrazione.