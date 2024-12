Lapresse.it - Medioriente: Wsj, ok Hamas a truppe Israele a Gaza durante tregua

Leggi su Lapresse.it

Milano, 12 dic. (LaPresse) – Mediatori arabi hanno rivelato al Wall Street Journal cheha ceduto a una richiesta fondamentale per un potenziale accordo di cessate il fuoco con, ovvero quella di consentire alleisraeliane di rimanere nella Striscia dila, su base temporanea. Le due parti stanno valutando un cessate il fuoco di 60 giorni in cui verrebbero rilasciati fino a 30 ostaggi, tra cui cittadini statunitensi. In cambio,rilascerebbe i prigionieri palestinesi e consentirebbe l’ingresso di maggiori quantità di aiuti umanitari a