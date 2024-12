Digital-news.it - MasterChef Italia 2024, tutte le Novità della nuova Stagione al via su Sky e NOW

QUEST’ANNO IN CUCINA PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO!Da giovedì 12 dicembre in streaming su NOWBRUNO BARBIERI, ANTONINO CANNAVACCIUOLO, GIORGIO LOCATELLIcambianole regole nellaedizione di TRA LEE LE SORPRESE DI QUESTA:per conquistare la Masterclass i cuochi amatoriali possono giocarsi l’all-in:5 minuti in più ai Live Cooking, o conquistano il grembiule bianco o tornano a casaarriva il Blind Test: per entrare in Masterclass bisogna sempre convincere tutti e tre i giudiciun ingresso misterioso affiancherà i tre chef nelle scelte ai Live Cookingserata speciale dedicata a Gualtiero Marchesitra le prove in esterna: Laguna di Marano, Mart di Rovereto, il Quattro Passi (3 stelle Michelin di Nerano, Napoli). e un’altra sorpresatanti ospitini e internazionali, tra cui Davide Oldani, Hélène Darroze,Pía León,.