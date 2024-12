Tg24.sky.it - Macchinista muore investito da un treno nel Reggiano

Un drammatico incidente ferroviario ha sconvolto Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Nella serata di oggi, intorno alle 20:40, undi Mercitalia è statoe ucciso da unmentre si trovava allo scalo merci. A quanto si apprende, secondo una prima parziale ricostruzione che è in corso di verifica da parte dei carabinieri, l'uomo, un manovratore di Mercitalia, stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, probabilmente, avvicinato troppo ai binari e unregionale lo ha, non lasciandogli scampo.