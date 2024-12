Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: Deromedis comodamente ai quarti, out gli altri azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:39 Ottima partenza dello sciatore italiano, che prova immediatamente a creare il gap prima del settore tecnico.14:38 Subito in pista Simone. L’azzurro sfida l’austriaco Johannes Rohrweck, l’americano Christopher Del Bosco ed il tedesco Tim Hronek.DI FINALE MASCHILI14:35 Gara spaccata in due con la canadese India Sherret e la francese Marielle Berger Sabbatel che tengono un ritmo irraggiungibile per le avversarie.14:33 Nessun problema per la svizzera Fanny Smith, che si aggiudica la terza heat dinanzi alla tedesca Daniela Maier. A breve l’ultimo quarto di finale che vedrà in gara Sherret (CAN), Berger Sabbatel (FRA), Errard (FRA) e Joffroy (CHI).14:30 Niente da fare per Jole Galli, che chiude in terza posizione e non riesce a chiudere il buco creato dalla canadese Thompson e dalla svizzere Gantenbien.