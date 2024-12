Biccy.it - Le condizioni di Luigi Mangione sono terribili: le urla di altri detenuti

Passano i giorni e aumentano i consensi per, che negli Stati Uniti – e non solo – sta diventando un eroe. C’è addirittura chi pensa che il 26enne abbia tolto la vita ad una sorta di “seri@l k1ller”, visto che le compagnie assicurative americaneaccusate di mietere più m0rti di chiunque altro. A quanto pare i fan dinonsolo fuori dal carcere, perché ieri alcunihanno fatto sapere che ledel ragazzopessime.I carcerati: “Ledi”.Ieri sera la troupe di un tg statunitense era davanti al carcere dov’è detenutoe ad un certo punto alcunihanno iniziato a gridare: “Ledifanno schifo. Liberate“. A giudicare da ciò che è accaduto adesso a preoccuparsi del trattamento riservato al giovane nonpiù solo i suoi sostenitori on line.