Ilfattoquotidiano.it - L’Alieno ‘di Paolo Bonolis’ è vivo, è in pensione e va a pagare le bollette in posta: ecco cosa fa il personaggio di Avanti un altro!

diBonolis è, è ine va alein. Ci è riuscita Fanpage a resuscitare uno dei personaggi stracult diun!, il game show ideato dal presentatore romano, in onda dal 2011 nella fascia preserale di Canale 5. Insomma, il 72enne Leonardo Tricarico, contrariamente alle voci che giravano sui social, non è morto, anzi in un’intervista a Fanpage ha voluto sottolineare che sta benissimo e che va fatto sapere in giro.La “carriera” tv di Tricarico, che di professione faceva il falegname, cominciò quandoBonolis lo notò a Ciao Darwin e creò ildel, un tizio in grigio lucente, come fulminato dalla corrente che poneva domande in un linguaggio astruso, corretto prontamente da Bonolis. A un certo punto, dopo ben 11 anni di Alieno, gli autori del programma hanno dato lo stop.