L’addio amaro di Fabriano alla carta per ufficio | stampata l’ultima bobina dipendenti in cassa integrazione Ma dalla Brexit una mano insperata

Leggi su Open.online

che hanno firmati gli ultimi centimetri diprodotti ain uno stabilimento che è la storia del prodotto e del Paese non hanno trattenuto le lacrime. Dopo circa 50 anni sono stati i soli ad assistere allo spegnimento della F3, la macchina continua che dal 1976 produceva il tesoro bianco dell’industria dorica.bobna diper stampanti eè uscita dai macchinari alle 8.07, poi la F3 è stata spenta definitivamente. Frutto di un accordo tra sindacati, azienda e governo, firmato il 9 dicembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che salva il posto a 174della Giano srl per cui era stato previsto il licenziamento. La Giano srl verrà dismessa e loro entreranno instraordinaria per un anno. Nel frattempo il gruppo Fedrigoni ha strutturato un piano di ricollocamento per i lavoratori degli stabilimenti die Vetr