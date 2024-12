Movieplayer.it - Il giorno dell'incontro, Jack Huston: "La metafora della boxe per illuminare la bellezza nell'oscurità"

La nostra intervista al regista, che con Day of the Fight porta al cinema una storia di resistenza e redenzione, enfatizzata dalla dicotomia tra sport e vita. In sala. Lo avevamo visto e lo avevamo amato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2023. Poi, come spesso accade per certe opere non troppo mainstream, il film è finito in un limbo. Ora, finalmente, Il- Day of the Fight, opera prima di, arriva al cinema. Un bianco e nero di efficacia sintesi narrativa, e la potenza di una storia volutamente storta e volutamente livida, in cui spicca un grande Michael C. Pitt, che interpreta Mikey, un pugile caduto in disgrazia, alla prese con una terribile malattia. Davanti a lui una giornata, forse l'ultima, per preparasi .