I migliori orologi da regalare quest' anno ai propri cari

Oggi vestirò i panni di Babbo Natale, distribuendo consigli attentamente curati ai lettori in cerca diper i loro(o per loro stessi). Non è solo un magnifico esercizio per provare l'allegro vestito rosso (mi sta benissimo, a dire il vero), ma soprattutto è un modo divertente per guardare al mondo deglinel suo complesso e cercare di orientarsi secondo alcuni parametri ben precisi. Dai modelli più moderni ai segnatempo da immersione in profondità su eBay, ho setacciato il mercatoero alla ricerca dei regali perfetti per tutti coloro che sono sulla tua lista.Rendere elegante chi è abituato a uno stile sportivoStavo pensando diuno a mio marito per Natale e non so da dove cominciare. Lui ha un Tag Heuer più casual (catena argento/cromo) che indossa in studio sul set (fa il telecronista sportivo), ma mi ha detto che ha bisogno di uno elegante.