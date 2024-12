Anteprima24.it - I Carabinieri intervengono per il recupero di cani abbandonati e salvano 4 cuccioli

Tempo di lettura: 2 minutiIdel Nucleo Forestale di Monteforte Irpino in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, in collaborazione con il personale dell’ASL e del Dog Kennel Service (servizio di accalappia), si recavano in Montefredane per verificare quanto segnalato in un esposto relativo a randagismo e abbandono di animali.Una volta giunti sul posto, i militari riscontravano la presenza di numerosi, molti dei quali, dopo una prima osservazione, apparivano in cattive condizioni di salute, mostrando evidenti segni di dermatite. Inoltre, gli animali risultavano privi di un rifugio e, di conseguenza, erano esposti alle intemperie. A questo punto, i militari avviavano iled il salvataggio degli animali.In totale, venivano recuperati e salvati 15adulti e 4, nessuno dei quali risultava microchippato.