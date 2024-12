Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Giovedi 12 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

12sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Ladel, un avvincente action-thriller tratto dal libro di Maurizio Maggi, con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli. Ambientato in una Sardegna fredda e cupa, il film esplora un misterioso e crudele delitto: una giovane ragazza viene trovata morta, ma dietro il suo tragico destino si cela una verità sconvolgente. L'indagine trascina i protagonisti in un vortice di segreti, intrighi e oscuri risvolti, mettendo in discussione tutto ciò che pensavano di sapere. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Free State of Jones, un dramma storico con Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw.