Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi spezza una lancia in favore di Helena Prestes: "Lei è una bella scoperta! Avrà fatto degli errori come tutti, ma…"

è stato indubbiamente il coinquilino più amato dagli altri concorrenti nella Casa del. Un po’ papà, un po’maggiore, il noto coreografo ha intrattenuto sia il pubblico che i suoi compagni di avventura con la sua simpatia, la sua verve e anche le sue lezioni di danza!Cosìera precedentemente avvenuto con l’eliminazione a sorpresa di Iago Garcia, il ritiro dal gioco diha reso la Casa un po’ più povera. Sono ancora tanti che rimpiangono i due ex coinquilini, travolgenti entrambi a modo loro.Di recente, il ballerino e coreografo ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di SuperGuidaTv, dove ha raccontato cosa lo ha convinto a partecipare al reality di Alfonso Signorini, facendo anche una sorta di bilancio:Mi ha convinto a partecipare ilcheè un reality attuale, è un programma di oggi e anche perché mi piaceva, l’avevo vissuto un po’ da fuori quindi sapevo che mi sarebbe potuto servire per potermi un pochino alleggerire dei problemi che mi porto dietro dall’infanzia dei quali non parlavo con nessuno, e parlarne mi ha dato moltissima forza.