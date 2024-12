Ilrestodelcarlino.it - Fiumi di coca al Pilastro. Rifornivano i pusher. Ventidue in carcere

Si faceva chiamare ‘Il calabrese’ per darsi un tono da malavitoso. Ma Mario Di Martino, 31 anni, nato a Salerno ma da una vita residente a Bologna, non aveva contatti con la ’ndrangheta. La sua attività criminale, centrata sul business della, era radicata al, dove il ‘grossista’ e la sua bandagli spacciatori diina e, saltuariamente, anche eroina e hashish. Un sistema che, già eroso negli anni da arresti e operazioni, ieri mattina all’alba è stato debellato completamente, con l’esecuzione di 22 misure cautelari in, all’esito di un’indagine della Squadra mobile, coordinata dal pm Roberto Ceroni. LE INDAGINI L’inchiesta ha preso le mosse da un fatto di sangue: il tentato omicidio di Anas K., marocchino all’epoca dei fatti ventiseienne. Era l’11 maggio del 2021 e, in via Natali, Anas era stato ferito al fianco da un colpo di pistola.