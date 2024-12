.com - Fiorentina: vittoria a valanga (7-0) sul Lask. Doppietta di Sottil e torna al gol anche Gudmundsson. Pagelle

Leggi su .com

La sognava così da tempo, Raffaele Palladino, la partita di Conference: un comodo galoppo in mezzo alla settimana con 7 gol (a zero) e tre punti buonissimi in chiave qualificazione diretta. La, con la goleada agli allegri ma poco attrezzati austriaci del, tocca quota 12 in classifica ed è vicinissima agli ottavi. Davanti ci sono lo squadrone del Chelsea, a punteggio pieno, poi il Legia Varsavia. In una serata praticamente perfetta,in vista della sfida di Bologna, derby con l'Appennino imbiancato (fortuna che c'è la variante di valico e il lungo tunnel dell'autostrada),alla mente la brutta sconfitta di CiproL'articolo(7-0) suldial golproviene da Firenze Post.