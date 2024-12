Secoloditalia.it - Cerimonia del Ventaglio al Senato. L’appello di La Russa: “Le schermaglie non aiutano il Paese”

Leggi su Secoloditalia.it

Dall’immigrazione al premierato, dal presunto scontro tra politica e toghe alla decretazione d’urgenza, dalla decretazione d’urgenza alle alle candidature in Veneto fino alla tenuta della maggioranza. E una appello ad abbandonare le.Tanti i temi affrontati dal presidente delIgnazio Lanell’incontro con la stampa parlamentare a margine delladel, il tradizionale scambio di auguri nella sala Koch di Palazzo Madama.Laincontra la stampa parlamentareNiente domande dalla platea dei giornalisti. “Faremo una conferenza stampa che non vada a raffreddare lo scaldino, è un atto di amore quello di non consentire le domande oggi”, ha precisato laspiegando che, a differenza delle volte precedenti, non accetterà domande dalla stampa. “Oggi voglio che sia una giornata serena, senza che domani mi trovo sui giornali cose che non rispondono al mio pensiero”.