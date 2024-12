Sport.quotidiano.net - Bresciani primi nel girone B. Ospitaletto, ritorno al futuro: la matricola sogna. Sei anni fa in Seconda categoria, ora “vede“ la C

(Brescia) Il cammino è ancora molto lungo e ricco di ostacoli, ma la pole-position dell’nelB di Serie D si sta facendo sempre più solida e convincente. Quando mancano due partite al giro di boa, la squadra arancioblù ha portato a tre i punti di vantaggio sul Desenzano e a quattro quelli nei confronti della Varesina, mentre la Pro Palazzolo che non intende arrendersi è risalita in quarta posizione a meno sei dalla vetta. Al di là dei numeri, però, sono diversi i dati che confermano la voglia degli oranges di tornare tra i professionisti. Seguendo lo spirito del suo allenatore, Andrea Quaresmini, l’, pur indossando i pdella, si sta mostrando estremamente concreto. La formazione allestita dalla società arancioblù è completa in tutti i reparti e trova forza nella "fame" di vittorie di un gruppo che sta lottando in un’unica direzione.