Bonus pendolari | rimborso del 20% per tutti gli abbonati delle 14 linee regionali toscane

utti i possessori di abbonamenti ferroviari relativi al mese di ottobre 2024 hanno diritto a unpari al 20% del costo. La notizia arriva direttamente dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli.Ilpergli“Il cosiddetto– spiegano Giani e Baccelli – è valido per glidi tutte le quattordici. Abbiamo mantenuto la promessa fatta pochi giorni fa, quando abbiamo denunciato i gravi ritardi su otto, decidendo di estendere ilglidella Toscana, indipendentemente dall’indice minimo di affidabilità”.Gli utenti con abbonamenti mensili di ottobre 2024 possono usufruire delin due modi:Presentarsi in biglietteria per ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto del prossimo abbonamento.