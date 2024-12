Unlimitednews.it - Atlanta Hawks e Houston Rockets in semifinale di Nba Cup

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –completano il quadro delle semifinali di Nba Cup. A farne le spese Knicks e Warriors che chiudono ai quarti il proprio cammino. Glisi sono imposti 108-100 a New York e si giocheranno il posto in finale affrontando i Milwaukee Bucks, mentre ihanno eliminato Golden State vincendo 91-90 davanti al proprio pubblico e adesso sfideranno gli Oklahoma City Thunder.Nel match di New Yorkne porta cinque in doppia cifra con contributi importanti dalla panchina: DèAndre Hunter ne fa 24 ed è il più prolifico dei suoi e ne arrivano 12, con l’aggiunta di 11 rimbalzi, anche da Onyeka Okongwu. Doppie doppie anche da Trae Young che fa 22 punti e 11 assist, da Jalen Johnson che chiude con 21 punti e 15 rimbalzi e da Clint Capela che fa registrare al suo attivo 11 punti e 13 rimbalzi.