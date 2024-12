Oasport.it - Aleix Espargarò, dalle moto al ciclismo! Lo spagnolo correrà per la Lidl-Trek

La bomba la sgancia l’autorevole sito Relevo:dovrebbe rimanere nell’orbita dello sport professionistico. Lo, che compirà 36 anni nel prossimo mese di luglio, ha appena lasciato ilmondiale, ma è pronto a rimettersi in gioco nel mondo del.Il pilota di Granollers non ha mai nascosto il suo amore per la bicicletta e già in passato c’era stata un’opportunità con la Movistar nel 2021: “Eusebio Unzué è venuto a casa mia e sono stato molto vicino a firmare” – ha detto tre anni fa a Relevo. Adesso però sembra che la nuova carriera possa partire sul serio.firmerebbe infatti per la, con la formazione americana presente nel World Tour che lo ingaggerebbe prima nella “succursale” che corre nel circuito Continental, ossia laFuture Racing, per poi passare in prima squadra nella seconda parte del 2025 e quindi al professionismo vero e proprio.