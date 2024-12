Ilrestodelcarlino.it - Al via il lavoro sugli ambiti territoriali della caccia

Con la nomina del coordinatore provinciale prende il via definitivo deldeglididi Ravenna per i prossimi cinque anni. Un avvio caratterizzato da uno spirito unitario del mondo venatorio a seguito dell’accordo tra le due maggiori associazioni venatorie (Federe Libera). Un accordo che poggia su un progetto gestionale condiviso di valorizzazionegestione faunistica, di rapporti costruttivi con il mondo agricolo e per la rivalutazione del ruolo sociale deltore quale agente regolatore degli equilibri faunistici. Un progetto ambizioso che parte da quanto è stato fatto fino ad oggi ma pronto per le nuove e più impegnative sfide vista la complessità delle nuove emergenze del territorio e dell’equilibriobiodiversità minacciata dall’aumento esponenziale di specie alloctone e di forte impatto.