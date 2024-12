Vertenza hiab prosegue il confronto tra le rappresentanze aziendali e FIMFIOM UILM

Tarantinitime.it - Vertenza hiab, prosegue il confronto tra le rappresentanze aziendali e FIM,FIOM, UILM

Tarantini Time QuotidianoSi è concluso l’incontro che ha visto quest’oggi, presso la sede di Confindustria Taranto, l’ulteriore confronto tra la delegazione diItalia supportata dai propri rappresentanti legali e Fim, Fiom, Uilm rispetto alla notache interessa il sito di Statte.L’occasione è stata utile per ribadire le posizioni sindacali e ridurre ulteriormente il gap su alcuni punti del piano che, ai sensi della L.234/2021, l’azienda dovrà approntare per condividere con le OO.SS. le azioni volte a limitare le ricadute occupazionali ed economiche per tutti i lavoratori di questo stabilimento.Come Fiom abbiamo ancora una volta affermato l’importanza primaria dell’avvio, nel più breve tempo possibile, della fase di scouting da parte dell’Advisor cui l’azienda darà mandato per la ricerca di un nuovo soggetto imprenditoriale che manifesti l’intenzione di investire sul sito, così come, per favorire che ciò avvenga nella massima disponibilità di tempo, si è ribadita la necessità che l’avvio della Cigs per transizione occupazionale abbia una decorrenza coincidente con la effettiva cessazione della operatività produttiva prevista per il termine del mese di Marzo ’25.