Secret Level la recensione | ONLY FOR PLAYER

Dopo averci mostrato la sua visione sul mondo dei Robot, Tim Miller decide di virare bruscamente sul mondo dei videogiochi con un curioso esperimento, antologico anch’esso. Realizzata da Blur Studio per conto di Amazon MGM Studios la serie è approdata sulla piattaaforma Amazon Prime Video con 15 episodi di durata variabile. Tutto a tema videoludico con 14 titoli di successo che trovano sede in altrettante puntate loro dedicate (più uno dedicato al mondo Playstation). Non ci nascondiamo dietro un dito nel dirvi che la percezione generale è quella di un prodotto ad uso e consumo di una determinata platea di possibili spettatori, ovvero NOI. Gamer incalliti, adoratori del Dio Pad, eterni innamorati del gameplay.Ogni puntata offre un livello artistico di degno di nota, con stili e colori che derivano dai titoli protagonisti dell’episodio.