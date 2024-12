Dilei.it - Sanremo Giovani 2024, chi sono i cantanti in finale

Leggi su Dilei.it

La semidiha decretato i 6 finalisti che, insieme ai 2 scelti da Area, si sfideranno nellaper accedere alla categoria Nuove Proposte del Festival di2025.Un passo in più verso il palco del teatro Ariston in cui i talenti potranno misurarsi tra di loro e vivere l’esperienza musicale che solo la kermesse sanremese può regalare. Ecco chii finalisti.“”, svelati ifinalistiAlessandro Cattelan è tornato nella seconda serata di Rai 2 per condurre la semidi, la competizione che vedetalenti immergersi nell’atmosfera sanremese per provare ad aggiudicarsi un posto all’interno delle Nuove Proposte del Festival 2025 condotto da Carlo Conti.Un’avventura fatta di competizioni serrate uno contro uno che, durante la semi, ha visto concretizzarsi la lista dei seiche dovranno passare l’ultimo step nella fase conclusiva della competizione del 18 dicembre.