Oasport.it - Pattinaggio artistico: svelati i primi impegni del 2025. In Spagna gli Europei Gruppi Show & Precision

Leggi su Oasport.it

Comincia a prendere forma la stagionedia rotelle. Da poche ore infatti attraverso il calendario pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici è possibile conoscere iappuntamenti della prossima annata sportiva che, come accennato da World Skate, culminerà con i Campionati Mondiali, quest’anno previsti in Cina.Come sappiamo idelsaranno i raduni Nazionali, previsti a Rimini (libero e inline, 11-12 gennaio) e Calenzano (libero 25-26 gennaio, Solo Dance e danza 1-2 febbraio). A questi si aggiunge anche un incontro per la disciplina degli obbligatori. Gli azzurri si incontreranno poi a Forlì (28 febbraio-2 marzo, Danza), nuovamente Rimini (28 febbraio-2 marzo, coppie d’) e di nuovo Calenzano (8-9 marzo, libero).