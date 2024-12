Iodonna.it - Nel mezzo delle proiezioni speciali di "Wicked", Ariana – appena nominata ai Golden Globes 2025 – lancia una nuova idea per elevare con l'hairstyle anche l'abito nero più basic

Leggi su Iodonna.it

Mentreregistra incassi da record,Grande si fa notare per il profilo minimal chic. Alla proiezione del film avvenuta alla fondazione Sag-Aftra è arrivata inlungo e senza forme, completato dall’hair look raccolto in stile Grace Kelly. Più un dettaglio squisitamente girlish ma sofisticato. Il trailer di “”, conGrande e Cynthia Erivo aspiranti streghe del Regno di Oz X L’ultimo hair look diGrandeVia i corsetti che mettono in evidenza il vitino di vespa, via i fiabeschi vestiti con veli di tulle ricamati di paillettes e gonne a ruota in tinta rosa pastello.