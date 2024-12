Sport.quotidiano.net - Modena: quattro sfide cruciali in dicembre, si parte con il derby contro la Reggiana

Il mese didelè iniziato sabato scorso con il pareggio del Braglia con la Salernitana. Dopo questo punto, che ha comunque firmato il quarto risultato utile per Paolo Mandelli supartite da tecnico della prima squadra, da qui alla fine dell’anno solare i canarini sono attesi dapartite, due prima e due dopo Natale, davvero toste: non solo per la tradizionale difficoltà del campionato di B, ma perchè avranno tutte eun significato particolare che ne aumenterà il coefficiente di difficoltà. Sisabato prossimo, come tutti sanno, dalcon laal Mapei,una squadra galvanizzata dal bel successo di Cremona (dove i granata sono riusciti ad imporsi col risultato finale di 2-0) che le ha permesso di scavalcare i gialli in classifica.