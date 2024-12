Sport.quotidiano.net - Milan-Stella Rossa: Fonseca cerca riscatto in Champions League a San Siro

E meno male che c’è l’Europa. Perché certe competizioni sono parte del dna rossonero, perchè l’inno dellaaccende la fiamma dell’orgoglio e perché, come ammette Paulo, "in questo torneo ci sono più spazi, le squadre giocano più aperte e ilha un rendimento migliore". Arriva la giovane e imprevedibilenel catino gelido di San, avversario (prima nel campionato serbo) che si gioca le residue chance di accesso ai playoff e per questo da prendere con le molle. Nel mirino dei rossoneri c’è la quarta vittoria di fila nella manifestazione, un risultato che ipotecherebbe i playoff ma che lascerebbe aperta anche l’ipotesi di una qualificazione diretta agli ottavi. Parole, pensieri, speranze. Poi c’è la realtà: perché se da una parte c’è la necessità di vincere facendo ricorso al turnover (per scelta e necessità), dall’altra c’è il malumore che ha accompagnato un complicatissimo weekend, perché la sconfitta di Bergamo è difficile da metabolizzare visto che il Diavolo ora è a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare).