Mamma uccisa per sbaglio dal figlio di 8 anni a Rovigo | condannato il vicino 82enne

Duee mezzo di reclusione. Questa è la condanna inflitta a Giacomo Stella, 82, per omessa custodia della sua pistola e concorso in omicidio colposo. La tragedia risale al 28 marzo 2023. Quel giorno, ildi 8di Rkia Hannaoui, una giovanedi 32, trovò la pistola calibro 22 dele, per errore, sparò un colpo che colpì la madre alla tempia sinistra.Leggi anche: Monteforte Irpino, incidente sul lavoro: morto Angelo Montemurro, operaio 51enneLa ricostruzioneLa tragedia avvenne nella cucina di casa di Rkia, mentre lei era al telefono con sua madre in Marocco. Il, giocando con l’arma, premette il grilletto. Il proiettile la colpì fatalmente. Nonostante i soccorsi immediati, la donna morì in ospedale apoco dopo.L’arma apparteneva a Giacomo Stella, un cacciatore residente nella bifamiliare accanto.