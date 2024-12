Lula si sta riprendendo dopo intervento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.18 Il presidente brasilianoda Silva, 79 anni, è "stabile" e "senza postumi"essere stato operato d'urgenza a San Paolo martedì mattina per un'emorragia intracranica e rimarrà ricoverato fino alla prossima settimana, ha dichiarato la sua equipe medica.è stato trasportato d'urgenza all' Ospedale Sirio Libanes di San Paoloaver accusato mal di testa che i medici hanno attribuito alla caduta di quasi due mesi fa. L'chirurgico ha drenato l'ematoma per evitare una emorragia cerebrale.