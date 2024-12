Amica.it - Letizia di Spagna in bianco a Roma

A distanza di dieci anni dal primo viaggio ufficiale in Italia, re Felipe VI edisono atterrati aper la visita di Stato. In questa occasione, la reale ha optato per un total look.Durante la visita all’Associazione Ispanisti Italiani, la regina ha indossato un cappotto midi dalla linea a vestaglia di Felipe Varela insieme a una sciarpa avvolta al collo. Sotto il capospalla, un elegante completo a due pezzi con blazer monopetto e pantaloni palazzo.Ortiz ha completato la mise con accessori metallizzati di Magrit: slingback e pochette. Infine, orecchini modello Nanuk del brand valenciano Sure Jewels. GUARDA LE FOTOGli insospettabili look low cost didiAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdiinAmica.