It Alert in Emilia-Romagna | fino a quando si può compilare il questionario

Bologna, 11 dicembre 2024 – Dopo la tragedia di Calenzano (Firenze), dove il 9 dicembre sono morte 5 persone per l’esplosione in un deposito Eni, è diventato ancora più importante continuare a testare il sistema IT-, che comunque ha funzionato in occasione di questa tragedia. Con le simulazioni di oggi riguardo il collasso della diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e un incidente rilevante per uno stabilimento a rischio a Bentivoglio, nel bolognese, si è conclusa la terza giornata di test di questo nuovo sistema di allarme pubblico. Com’è andato il test nel Bolognese A Bentivoglio, dove ha sede la ditta Brenntag Spa interessata dalla sperimentazione, il test è iniziato poco prima delle 10 con l’invio del messaggio trasmesso dagli operatori di telefonia mobile ai cittadini che stazionavano o erano in transito all’interno di un’area di circa 3 chilometri intorno allo stabilimento, coinvolgendo anche i comuni di San Giorgio di Piano, Argelato e Castel Maggiore.