Ilgiorno.it - Internazionalizzazione e democrazia culturale: il nuovo corso della Iulm con Valentina Garavaglia

Leggi su Ilgiorno.it

Si punta sull’, in tempi di guerra e di calo demografico, e sulla, anche con corsi di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale. Si apre così il 56esimo anno accademico, il primo guidato da una rettrice:. Docente di Teatro e già prorettrice vicaria nel mandato di Gianni Canova, traghetterà lafino al 2030. Quali saranno le priorità? "È un tempo complesso per l’università, con sfide nuove: da un lato la tecnologia incalza, con un’offerta formativa sempre più online; dall’altra la contrazionenatalità avrà impatto anche sugli atenei e spinge a un’apertura al mondo". Già quest’anno a Milano le immatricolazioni sono tornate a crescere, trainate dagli stranieri. È così anche in? "Sì, negli ultimi sei anni gli studenti internazionali sono cresciuti del 60%; abbiamo stretto più di 300 accordi in 30 Paesi.