Ilfattoquotidiano.it - Indice Nasdaq a record (+ 35% da inizio anno). E la ricchezza di Musk supera i 400 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’azionario statunitensehato i 20mila punti per la prima volta nella sua storia, portando il guadagno daal di sopra del 35%. A spingere il listino sono, almeno così si dice, le prospettive del settore dell‘Intelligenza artificiale. I dati sull’inflazione statunitense di novembre, salita al 2,7% come da previsioni, hinoltre rafforzato le attese per un taglio del costo del denaro dello 0,25 nella riunione della Federal Reserve di settimana prossima.Tra i principali beneficiaria della corsa delle azioni c’è Elon, la cuipersonale hato i 400di dollari, primo individuo a oltrepassare questa soglia. Il valore della sua partecipazione in Tesla è cresciuto dadi quasi il 70% e sono in crescita anche le valutazioni di SpaceX.