Quotidiano.net - Incendio a Ostia: 96enne salvata dalle fiamme. La promessa ai poliziotti eroi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 – Grande pericolo scampato per una donna di 96 anni di(Roma), rimasta intrappolata in camera da letto mentre la sua abitazione andava a fuoco. A salvarla sono stati idel X Distretto Lido di Roma, intervenuti dopo la disperata richiesta di aiuto della figlia. L’è divampato dalla canna fumaria. Gli agenti hanno capito immediatamente che non c’era tempo da perdere e, in attesa dei Vigili del fuoco, sono riusciti a raggiungere l’anziana grazie alla descrizione dell’esatto punto in cui si trovava, fornita dalla figlia. L’hanno dunque tirata fuori dall’inferno di fuoco. Una volta messa in salvo la, hanno tentato di domare lecon i tubi dell’impianto idrico, fino all’arrivo dei pompieri che hanno definitivamente spento l’